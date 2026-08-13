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        Haberler Gündem Politika İYİ Partili Mehmet Mustafa Gürban istifa kararını sosyal medyadan duyurdu

        İYİ Partili Mehmet Mustafa Gürban istifa kararını sosyal medyadan duyurdu

        İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum" açıklamasını yaparak milletvekilliği görevini TBMM çatısı altında sürdüreceğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 20:08 Güncelleme:
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        Gürban İYİ Parti'den istifa etti

        İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Gürban, kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu.

        “GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE İSTİFA EDİYORUM”

        Türkiye’nin daha müreffeh, huzurlu ve güçlü bir geleceğe ulaşması için bugüne kadar çalıştığını belirten Gürban, siyasi faaliyetlerinde millî ve manevi değerleri gözettiğini ifade etti.

        Milletvekilliği görevini de aynı anlayış ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğünü kaydeden Gürban, “Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum” dedi.

        Gürban, İYİ Parti Genel Başkanı ve Kurucu Genel Başkanı nezdinde teşkilat hukukunu gözetenlere teşekkür etti.

        TBMM’DE GÖREVİNE DEVAM EDECEK

        Bundan sonraki siyasi çalışmalarını bağımsız milletvekili olarak sürdüreceğinin mesajını veren Gürban, “Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görevimi aynı kararlılık ve daha güçlü bir iradeyle sürdüreceğim” ifadelerini kullandı.

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