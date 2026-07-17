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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de 8 bin 603 şişe kaçak içki ele geçirildi

        İzmir'de 8 bin 603 şişe kaçak içki ele geçirildi

        İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 8 bin 603 şişe kaçak içki ile 502 litre etil alkol ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 17:42 Güncelleme:
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        İzmir'de kaçak içki operasyonu

        İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak içki ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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        Bu kapsamda Çiğli ilçesindeki bir depoda ve Sakız Adası'ndan Çeşme ilçesine gelen bir teknede yapılan aramalarda 8 bin 603 şişe kaçak içki ile 502 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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