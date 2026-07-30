Giresun'da yürek yakan kaza, Alucra ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü ile Karabörk köyü arasındaki kara yolunda meydana geldi.

OTOMOBİL DERE YATAĞINA DEVRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, İlyas Kerim Saatçi (21) yönetimindeki otomobil, Yeşilyurt köyü istikametinden Karabörk köyü yönüne seyir halindeyken sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede araçta yolcu olarak bulunan Almina Değerli (2), Sevgi Saatçi (57) ve Zeykir Saatçi (55) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

3 YARALI TEDAVİYE ALINDI

Yaralanan araç sürücüsü İlyas Kerim Saatçi ile diğer yolcular Melek Değerli (28) ve Ayşe Yamak (49), olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardın Alucra İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.