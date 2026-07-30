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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahreden kaza... Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti!

        Kahreden kaza... Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti!

        Giresun'un Alucra ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 08:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

        Giresun'da yürek yakan kaza, Alucra ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü ile Karabörk köyü arasındaki kara yolunda meydana geldi.

        OTOMOBİL DERE YATAĞINA DEVRİLDİ

        Edinilen bilgiye göre, İlyas Kerim Saatçi (21) yönetimindeki otomobil, Yeşilyurt köyü istikametinden Karabörk köyü yönüne seyir halindeyken sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

        1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ ÖLDÜ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede araçta yolcu olarak bulunan Almina Değerli (2), Sevgi Saatçi (57) ve Zeykir Saatçi (55) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        3 YARALI TEDAVİYE ALINDI

        Yaralanan araç sürücüsü İlyas Kerim Saatçi ile diğer yolcular Melek Değerli (28) ve Ayşe Yamak (49), olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardın Alucra İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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