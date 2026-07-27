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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahreden ölüm! Uyku sorunu vardı, taburcu olduktan sonra 3.kattan düştü

        Kahreden ölüm! Uyku sorunu vardı, taburcu olduktan sonra 3.kattan düştü

        İstanbul'da kahreden bir olay yaşandı. Şişli'de annesiyle yaşayan 43 yaşındaki Ayşe Bilge Ergeneman, oturduğu binanın 3'üncü katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Uyku problemi nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden sabah saatlerinde taburcu edildiği öğrenilen Ergeneman'ın ölümüyle ilgili polis çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 10:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Uyku sorunu vardı, taburcu olduktan sonra 3.kattan düştü

        Şişli'de annesiyle yaşayan Ayşe Bilge Ergeneman (43), oturduğu binanın 3’üncü katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Uyku problemi nedeniyle tedavi gördüğü özel hastaneden sabah saatlerinde taburcu edildiği öğrenilen Ergeneman’ın ölümüyle ilgili polis çalışma başlattı.

        DHA'nın haberine göre Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ergeneman’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        Olay, dün saat 18.10 sıralarında Fulya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayşe Bilge Ergeneman, uyku problemi yaşaması üzerine 1 gün önce Şişli’deki bir özel hastanede tedavi altına alındı. Sabah saatlerinde taburcu edilen Ergeneman, annesiyle yaşadığı eve döndü.

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        3’ÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ

        Akşam saatlerinde Ergeneman, henüz bilinmeyen bir nedenle binanın 3’üncü katındaki evin arka penceresinden düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ergeneman’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        CENAZE ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Cumhuriyet Savcısıyla, olay yeri inceleme ekipleri evde ve sokakta incelemelerde bulundu.

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından Ayşe Bilge Ergeneman’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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