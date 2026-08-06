Kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç albay Gölcük’te operasyonla yakalandı
FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen kıdemli albay B.G., Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi
Giriş: 06 Ağustos 2026 - 20:47 Güncelleme:
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç kıdemli albay B.G. yakalandı.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç kıdemli albay B.G. yakalandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ekipler, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında B.G.’nin Gölcük’te bulunduğunu tespit etti.
OPERASYONLA YAKALANDI
Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.G., belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
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