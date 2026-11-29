Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu
Kırklareli'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda trafik yoğunluğu oluştu.
Giriş: 29 Kasım 2026 - 20:36 Güncelleme:
Sabah saatlerinde Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Dereköy Sınır Kapısı çevresinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı.
Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı sınır kapısı yolunda yağış nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Sınır kapısında yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının 2 Aralık Çarşamba gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
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