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        Mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağını yakan şüpheli gözaltına alındı!

        Muğla'da Türk bayrağına çirkin bir saldırı düzenlendi. Olayda bir mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağı, A.A. adlı kadın tarafından ateşe verildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası A.A. gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 14:52 Güncelleme:
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        Türk bayrağına çirkin saldırı! Şüpheli yakalandı!

        Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağı, A.A. adlı kadın tarafından ateşe verildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası A.A. gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün gece saatlerinde, Kurşunlu Meydanı’nda meydana geldi. Bir kadın, çevreyi kolaçan ettikten sonra mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağını çakmakla ateşe verip uzaklaştı.

        Sabah saatlerinde iş yerini açmak için gelen mağaza sahipleri, bayrağın yandığını fak edip, polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin A.A. olduğunu belirledi.

        Gözaltına alınan A.A.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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