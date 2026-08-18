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        Fırtınada camlar patladı! Panik anları!

        Malatya'da dün etkili olan şiddetli fırtınada bir eczanenin camları patladı. Panik anları kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 09:33 Güncelleme:
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        Fırtınada camlar patladı! Panik anları!

        Malatya'da şiddetli fırtınada camları patlayan eczanedeki panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

        İHA'nın haberine göre Malatya kent merkezinde dün saat 16.30 sıralarında etkisini artıran sağanak ve şiddetli rüzgar, kısa sürede paniğe neden oldu.

        Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrilirken, bazı iş yerlerinin camları da kırıldı. İstasyon Caddesi'nde bulunan eczanede ise fırtına sırasında camların bir anda patlamasıyla panik yaşandı.

        Camların kırıldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, eczanede bulunanların camların patlamasıyla birlikte panik yaşadığı ve kendilerini korumaya çalıştığı görüldü. Olaylarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

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