Malatya’nın Hekimhan ilçesindeki hemzemin geçit kazasında kamyon sürücüsü yaralandı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin kamyona çarpması sonucu 54 yaşındaki sürücü Akif Karataş yaralanarak hastaneye kaldırıldı
Giriş: 12 Ağustos 2026 - 21:03 Güncelleme:
Malatya’nın Hekimhan ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Malatya’nın Hekimhan ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sivas yönünden gelen yük treni, Karapınar mevkisindeki hemzemin geçitte Akif Karataş (54) yönetimindeki kamyona çarptı.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Karataş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
FOTO: İHA
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