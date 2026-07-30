MEB'in lise öğrencilerine yönelik "Young and Wise" dergisinin üçüncü sayısı yayımlandı

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 3 aylık periyotlarla hazırlanan "Young and Wise" dergisinin üçüncü sayısı, sanat, spor ve hobiler temalarıyla "OGM Materyal" üzerinden öğrencilerin ve öğretmenlerin erişimine sunuldu.

Derginin temmuz sayısında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, yaz dönemini verimli değerlendirme, spor, sanat, kültür, edebiyat ve teknoloji gibi farklı başlıklar, İngilizce içeriklerle ele alındı.

Lise öğrencilerinin İngilizceyi yalnızca bir ders ya da sınav alanı olarak değil, farklı kültürleri tanımaya, dünyadaki gelişmeleri takip etmeye ve düşüncelerini etkili biçimde ifade etmeye imkan sağlayan bir iletişim aracı olarak kullanmalarını destekleyen dergi, "dil, kültür ve yaşam arasında bağ kurmak" yaklaşımıyla hazırlandı.

Özgün metinlerin, güncel konuların, görsel anlatımların ve etkileşimli etkinliklerin bir araya getirildiği dergide, öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, kelime dağarcığını geliştirme, eleştirel düşünme ve İngilizce iletişim kurma becerilerinin desteklenmesi hedefleniyor.

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15 TEMMUZ'UN TARİHİ VE TOPLUMSAL ANLAMINA YER VERİLDİ

Derginin üçüncü sayısında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne yönelik özel bir içeriğe yer verildi. Bu bölümde 15 Temmuz gecesi milletin ortaya koyduğu irade, birlik ve dayanışma ruhu, öğrencilerin yaş düzeyine uygun bir anlatımla ele alındı.

Ayrıca, tarihi olayların yalnızca geçmişte yaşanan gelişmeler olarak değil, bugünün ve geleceğin anlaşılmasına katkı sağlayan toplumsal hafıza unsurları olarak değerlendirilmesinin önemine dikkat çekildi. Öğrencilerin demokrasi, milli birlik, bağımsızlık, sorumluluk ve ortak değerler üzerine düşünmelerini destekleyen içerikle, yabancı dil öğrenimi değer edinimiyle ilişkilendirildi.

ÖĞRENCİLER YAZ DÖNEMİNDE KEŞFETMEYE VE ÜRETMEYE TEŞVİK EDİLİYOR

Dergide öğrencilerin yaz dönemini dinlenmenin yanı sıra öğrenme, keşfetme ve üretme fırsatı olarak değerlendirmelerine yönelik öneriler de sunuldu. Yabancı dil becerilerini geliştirme, teknoloji aracılığıyla üretme, ekran süresi ile sosyal yaşam arasında denge kurma, sanatla ilgilenme, geleceğe yönelik hedefler belirleme ve öğrenmeyle bağı sürdürme gibi konular farklı içeriklerle ele alındı.

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Türkiye'nin olimpiyat yolculuğu, FIFA Dünya Kupası'nın tarihsel gelişimi ve basketbol gibi farklı spor alanlarına ilişkin içeriklerle öğrencilerin spor kültürlerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Fotoğrafçılık, geri dönüştürülebilir malzemelerle tasarım, hat sanatı, ebru, yemek yapma ve el sanatları gibi başlıklarda hazırlanan yazılarla gençlerin gözlemlemeye, tasarlamaya ve üretmeye yönlenmesinin amaçlandığı dergide yapay zekanın sanat üzerindeki etkileri de yer aldı. Dergide öğrencilerin teknoloji ile insan yaratıcılığı arasındaki ilişki üzerine düşünmelerine imkan sağlandı.

ANADOLU'NUN KÜLTÜREL MİRASI İNGİLİZCE İÇERİKLERLE TANITILDI

Derginin kültür ve sanat sayfalarında Türkiye'nin tarihi ve kültürel birikimini tanıtan içeriklere geniş yer ayrıldı. Anadolu'nun kahve kültürü, geleneksel ebru sanatı, Uşak halıları ve Eskişehir'in lüle taşı gibi somut ve somut olmayan kültürel miras unsurları İngilizce metinlerle öğrencilere aktarıldı.

Şehirleri, müzeleri ve farklı kültürel mekanları tanıtan yazılarla öğrencilerin yaşadıkları coğrafyayı daha yakından tanımaları ve kültürel mirasa yönelik farkındalık geliştirmeleri sağlandı. Dünya şehirleri ve kültürlerine ilişkin içerikler ise öğrencilerin farklı toplumları tanımalarına ve kültürler arası bakış açısı kazanmalarına katkı sundu.

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Türk ve dünya edebiyatından seçilen eser ve yazarların tanıtıldığı edebiyat sayfaları aracılığıyla öğrencilerin farklı metin türleriyle karşılaşmaları, okuma zevki kazanmaları ve İngilizce okuma deneyimlerini geliştirmeleri hedeflendi.

İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ VE YDT HAZIRLIĞI DESTEKLENİYOR

Derginin akademik bölümlerinde öğrencilerin İngilizceyi doğru, etkili ve işlevsel biçimde kullanmalarına katkı sağlayacak içeriklere yer verildi.

Kelimelerin kökenlerini inceleyen yazılar, günlük İngilizcede kullanılan ifadeler, deyimler, sıklıkla karıştırılan kelime ve söz öbekleri örneklerle açıklandı. Bu bölümlerde öğrencilerin yalnızca yeni kelimeler öğrenmeleri değil, öğrendikleri yapı ve ifadeleri farklı bağlamlarda kullanabilmeleri de amaçlandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamındaki Yabancı Dil Testi'ne (YDT) hazırlanan öğrencilere yönelik bölümde ise farklı soru türlerinin çözümünde kullanılabilecek stratejiler ve uygulamaya dönük öneriler yer aldı.

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Derginin eğlence sayfalarında yer alan bulmacalar, kelime oyunları, zeka soruları, görsel etkinlikler ve üç boyutlu tasarım çalışmaları, öğrencilerin İngilizce öğrenirken aktif katılım göstermelerine imkan sağlıyor.

ÖĞRENCİLER İÇERİK ÜRETİM SÜRECİNE KATILIYOR

Eğitimde iyi uygulama örneklerine ayrılan sayfalarda ilham veren okul projeleri, öğrenci başarıları ve öğretmen çalışmaları okurlarla buluşturuldu.

"Your Voice" bölümünde ise öğrencilerin kaleme aldığı İngilizce yazılara yer verildi. Gençlerin duygu ve düşüncelerini kendi ifadeleriyle aktarabilmelerine imkan sağlayan bölüm, öğrencileri yalnızca derginin okuru değil, aynı zamanda içerik üreticisi haline getiriyor.

"Young and Wise" dergisinin üçüncü sayısına, "https://ogmmateryal.eba.gov.tr/dergi/young-wise/3/index.html" adresinden ulaşılabiliyor.