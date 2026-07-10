Milas'ta TIR ile traktör çarpıştı: 2 ölü
Muğla'nın Milas ilçesinde TIR ile traktörün çarpışması sonucu ağır yaralanan 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı
Milas ilçesindeki Labranda Bulvarı'ndan ilçe merkezi istikametinde seyreden TIR ile aynı yönde ilerleyen traktör çarpıştı. Traktör, çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Şevket Olukbaş ile Mehmet Emin Demir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
AĞIR YARALANAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
AA'nın haberine göre, şehit jandarma er Tunay Olukbaş'ın ağabeyi olduğu öğrenilen Şevket Olukbaş, Milas Devlet Hastanesi'nde, diğer yaralı Mehmet Emin Demir ise sevk edildiği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Olukbaş ve Demir’in cenazeleri hastane morguna kaldırılırken, TIR sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.