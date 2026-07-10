Muğla'da otomobil çöp konteynerine çarptı: 1 ölü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çöp konteynerine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş: 10 Temmuz 2026 - 01:23 Güncelleme:
Seydikemer ilçesinde İbrahim Karalar idaresindeki otomobil, Gerişburnu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde çöp konteynerine çarptı. İhbar üzerine kaza yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre, sağlık ekibince yapılan kontrolde, Karalar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Karalar'ın cenazesi incelemelerin ardından Seydikemer Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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