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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla'da otomobil çöp konteynerine çarptı: 1 ölü

        Muğla'da otomobil çöp konteynerine çarptı: 1 ölü

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çöp konteynerine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 01:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Otomobil çöp konteynerine çarptı: 1 ölü
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        Seydikemer ilçesinde İbrahim Karalar idaresindeki otomobil, Gerişburnu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde çöp konteynerine çarptı. İhbar üzerine kaza yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre, sağlık ekibince yapılan kontrolde, Karalar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Karalar'ın cenazesi incelemelerin ardından Seydikemer Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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