Nilüfer'de sağlık hizmeti mahallelere taşınıyor

Bursa'nın Nilüfer Belediyesi, vatandaşların temel sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve olası sağlık risklerini erken dönemde tespit etmek amacıyla "Gezici Sağlık Hizmeti" projesini başlattı. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı ortaklığıyla yürütülen projenin tanıtımı, Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nde yapıldı.

Projenin tanıtım toplantısına Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, BUÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Uncu, YENİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ahmet Eren Memiç, İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Selahattin Çakmak, Saadet Partisi Nilüfer İlçe Başkanı Ensari Altınışık, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar, muhtarlar ve sağlık çalışanları katıldı.

REKLAM

Toplantıda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, merkeze uzak ve sağlık ocağı bulunmayan yerleşim yerlerinde sağlığa erişim hakkını güvenceye almak istediklerini belirtti.

Çalışmanın planlamasına dair bilgi veren Başkan Şadi Özdemir, "Sağlık ocağı bulunmayan 27 mahallemize, özellikle kırsal yerleşimlerimize bu hizmeti götürerek vatandaşlarımızın sağlığa erişimini kolaylaştırıyoruz. Gezici sağlık ekibimiz her hafta üç ayrı mahallede 09.30 ile 16.00 saatleri arasında hizmet verecek. Her mahalleye üç ayda bir periyodik olarak gidilecek; yani yılda dört kez aynı mahalleye ulaşılmış olacak. Nilüfer halkının kaynağını yine Nilüferlilerin sağlığı için kullanıyoruz" dedi.

REKLAM

Sosyal belediyecilik kapsamında yürütülen diğer sağlık projelerinden de bahseden Başkan Şadi Özdemir; Evde Sağlık Hizmeti ile bugüne kadar bin 551 haneye ulaşıldığını, Halk Sağlığı Günleri’ne 9 bin 436 yurttaşın katıldığını, Anne Taksi uygulamasıyla ise bin 780 anne ve hamileye hastane ulaşım desteği sağlandığını aktardı.

BUÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Uncu ise projenin bilimsel arka planını ve saha hedeflerini paylaştı. Hizmetin basit bir taramanın ötesinde sürdürülebilir bir takip modeli olduğunu vurgulayan Uncu, şunları kaydetti:

"Vatandaşın kuruma gelmesini beklemek yerine hizmeti mahallelere taşıyoruz. Ulaşım zorluğu, zaman kısıdı veya sağlık okuryazarlığının yetersizliği kişilerin sağlık hizmeti almasını geciktirebiliyor. Biz sahada yalnızca tansiyon ya da kan şekeri ölçmeyeceğiz; başvuran her bireyin sağlık risk değerlendirmesini yapacak, sağlık profillerini oluşturacağız. Hekim ve hemşirelerden oluşan güçlü bir kadroyla fiziki muayene, basit kan tahlilleri ve solunum fonksiyon testleri uygulayacağız. Risk tespit ettiğimiz kişileri uygun sağlık basamaklarına yönlendirip takiplerini belediyemizle birlikte sürdüreceğiz. Bu çalışma aynı zamanda genç hekimlerimizin sahada, toplumun içinde yetişmesi adına da kritik bir eğitim zemini oluşturacak."

REKLAM

Toplantının ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, Gezici Sağlık Hizmeti kapsamında sahada görev yapacak özel donanımlı sağlık aracını inceledi.