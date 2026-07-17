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        Haberler Gündem Politika Özel: Her türlü hazırlığımızı yaptık

        Özel: Her türlü hazırlığımızı yaptık

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Biz her türlü hazırlığımızı yaptık, kararlılığımız tamdır. Ya partimizi geri alacağız, yani bunun bir yolunu bulacağız ya da yeni bir yol açacağız." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 18:48 Güncelleme:
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        Özel: Her türlü hazırlığımızı yaptık

        Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar tarafından karşılanan Özel, Zafer Caddesi'nde bir süre beraberindekilerle yürüdü.

        Özel, daha sonra bir kamyonetin kasasında yaptığı konuşmada, "mutlak butlan" kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

        "Mutlak butlan" kararıyla partinin önce adaysızlaştırıldığını, sonra kurumsuzlaştırıldığını ve lidersizleştirilmeye çalışıldığını savunan Özel, "Normalde butlan kararı veren istinaf mahkemesinin bir hafta içinde kararı Yargıtaya yollaması, Yargıtayın da bu tedbir kararını hızla görüşmesi gerekiyordu. Adli tatil pazartesi günü başlıyor. Bugün öğle saatlerinde dosyayı Yargıtaya yolladı ki hakkımızı arayamayalım." diye konuştu.

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        Gözlerinin ve kulaklarının pazartesi günü Yargıtay'da olduğunu kaydeden Özel, "Yargıtay ya bu tarihi hatadan dönecek ya da bu milletin iktidar umutlarına yapılmış olan bu darbeyi görüşmeden ta sonbahara kadar bırakacak. Buradan hepinize söylüyorum, asla umutsuzluğa kapılmayın. Biz her türlü hazırlığımızı yaptık, kararlılığımız tamdır. Ya partimizi geri alacağız, yani bunun bir yolunu bulacağız ya da yeni bir yol açacağız." ifadelerini kullandı.

        Özel'e, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal da eşlik etti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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