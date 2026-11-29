Polislere bıçakla saldırı girişiminde bulunan şüpheli gözaltına alındı
Denizli'de ifadesi alınmak üzere davet edildiği polis merkezine vasıtası olmadığı için gelemeyeceğini söyleyip, polislerden kendisini almalarını rica eden kişi, adresine gelen ekiplere bıçaklı saldırı girişiminde bulundu. Ayağından vurularak etkisiz hale getirilen saldırganın psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü
Giriş: 29 Kasım 2026 - 09:23 Güncelleme:
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde polislere bıçakla saldırı girişiminde bulunan ve ayağından vurularak etkisiz hale getirilen zanlı, tedavisinin ardından gözaltına alındı.
AA'da yer alan habere göre ilçede Mehmetçik Mahallesi'nde yaşayan ve daha önce gürültü yaptığı iddiasıyla şikayet edilen A.D, ifadesi için polis merkezine davet edildi. Aracı olmadığını belirten A.D, polislerden kendisini evinden almasını istedi.
A.D. evine gelen polislere bıçaklı saldırı girişiminde bulundu. Polis, A.D'yi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.
Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan şüpheli, tedavisinin ardından gözaltına alındı.
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Psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen A.D'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Fotoğraflar: İHA
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