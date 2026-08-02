Rüzgardan uçan portbagaj faciaya neden oluyordu!

Bursa'da otobanda seyir halinde olan bir otomobilin portbagajı, rüzgara dayanamayarak uçtu. Sol şeritte seyreden otomobile de zarar veren portbagaj, araç içi kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, İzmir-İstanbul-Bursa otobanında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen ve orta şeritte seyreden otomobilde bulunan portbagaj, rüzgara dayanamayarak uçtu.

Sol şeritte seyrederken önüne düşen portbagajı gören sürücü, ani refleksle faciadan kıl payı kurtuldu. O anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.