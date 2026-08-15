Sakarya Arifiye’de otomobil çekici ve arızalı minibüse çarptı, sürücü öldü
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otomobiliyle önce çekiciye ardından emniyet şeridindeki arızalı minibüse çarpan Piyade Uzman Onbaşı Durmuş Can Gürler, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Piyade Uzman Onbaşı Durmuş Can Gürler (25) yaşamını yitirdi.
ÖNCE ÇEKİCİYE ARDINDAN MİNİBÜSE ÇARPTI
Kaza, saat 12.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne ilerleyen Ö.H.D. (20) yönetimindeki minibüs arızalanınca sürücü çekici çağırdı. M.K. (59) yönetimindeki çekici de arızalı aracı almak üzere bölgeye geldi.
Bir süre sonra Durmuş Can Gürler yönetimindeki otomobil, önce reflektörlerle işaretlenen çekiciye, ardından emniyet şeridinde bulunan arızalı minibüse çarptı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Gürler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Piyade Uzman Onbaşı Durmuş Can Gürler, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
FOTO: DHA