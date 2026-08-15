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        Haberler Gündem Sakarya Arifiye’de otomobil çekici ve arızalı minibüse çarptı, sürücü öldü

        Sakarya Arifiye’de otomobil çekici ve arızalı minibüse çarptı, sürücü öldü

        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otomobiliyle önce çekiciye ardından emniyet şeridindeki arızalı minibüse çarpan Piyade Uzman Onbaşı Durmuş Can Gürler, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 16:59 Güncelleme:
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        Uzman onbaşı kazada hayatını kaybetti

        Sakarya’nın Arifiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Piyade Uzman Onbaşı Durmuş Can Gürler (25) yaşamını yitirdi.

        ÖNCE ÇEKİCİYE ARDINDAN MİNİBÜSE ÇARPTI

        Kaza, saat 12.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne ilerleyen Ö.H.D. (20) yönetimindeki minibüs arızalanınca sürücü çekici çağırdı. M.K. (59) yönetimindeki çekici de arızalı aracı almak üzere bölgeye geldi.

        Bir süre sonra Durmuş Can Gürler yönetimindeki otomobil, önce reflektörlerle işaretlenen çekiciye, ardından emniyet şeridinde bulunan arızalı minibüse çarptı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Gürler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Piyade Uzman Onbaşı Durmuş Can Gürler, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        FOTO: DHA

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        #Durmuş Can Güler
        #Arifiye
        #haberler
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