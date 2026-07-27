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        Haberler Gündem 3. Sayfa 4 gündür kayıptı! Kan donduran detaylar çıktı... Eş katilinden yine bildik savunma!

        4 gündür kayıptı! Kan donduran detaylar çıktı... Eş katilinden yine bildik savunma!

        İstanbul Kağıthane'de eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrıldığı öne sürülen ve kendisinden 4 gündür haber alınamayan 3 çocuk annesi 27 yaşındaki Bedriye Karaçay'ın, Sarıyer Ayazağa'daki ormanlık alanda öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin detaylar ve yeni görüntüler ortaya çıktı. İddiaya göre gözaltına alınan kadının eşi 30 yaşındaki Volkan Karaçay, emniyetteki ifadesinde eşini evde boğarak öldürdüğünü, cesedi battaniyeye sarıp araçla ormanlık alana götürerek gömdüğünü itiraf etti. Eşini, düğün dönüşü yaşanan tartışmanın ardından öldürdüğü belirtilen Karaçay, aldattığını iddia etti

        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 13:28 Güncelleme:
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        4 gündür kayıptı! Kan donduran detaylar çıktı... Eş katilinden yine bildik savunma!

        İstanbul’da kan donduran kadın cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 23 Temmuz’da yakınları tarafından hakkında kayıp başvurusu yapılan Bedriye Karaçay’ın (27) bulunmasına yönelik çalışma yaptı.

        ÖNCE "TAKSİYE BİNİP GİTTİ" DEDİ

        Bu kapsamda ekipler, kayıp kadının eşi Volkan Karaçay’ın (30) bilgisine başvurdu.

        Volkan Karaçay, polise verdiği ifadesinde, eşiyle birlikte düğüne gittiklerini, daha sonra Kağıthane Gültepe Mahallesi’ndeki evlerine dönerek tartışma yaşadıklarını, ardından eşinin dışarı çıkıp taksiye binerek gittiğini beyan etti.

        KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

        Bunun üzerine Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde genç kadının taksiyle gittiğine dair herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Kayıp kadının annesi adına kayıtlı bir aracın çift tarafından kullanıldığı bilgisini edinen ekipler, otomobilin son zamanlarda hangi güzergâhta kullanıldığına dair çalışma başlattı.

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        KAYINVALİDESİNİN ARACINI ALMIŞ

        Yapılan çalışmalarda aracın, Volkan Karaçay’ın kontrolünde, kayıp başvurusundan bir gün önce Gültepe Mahallesi’ndeki adreslerinden hareket ederek Sarıyer’deki Ayazağa Ormanı’na gittiği ve 7 dakika sonra bölgeden çıkış yaptığı belirlendi.

        CESET ORMANDA BULUNDU

        Ekipler, şüphe üzerine kadavra ve iz takip köpekleriyle birlikte ormanlık alanda yaptıkları incelemelerde kayıp kadının cesedini battaniyeye sarılı vaziyette buldu. Yabani hayvanlar tarafından bazı bölgeleri deforme edilmiş ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Polis ekipleri, Volkan Karaçay’ı gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirdi. Şüpheli, burada verdiği ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti. Yeniden ifade veren şüpheli, bu kez düğünden döndüklerinde eşini, kendisini aldattığı iddiasıyla çıkan tartışmada boğarak öldürdüğünü beyan etti. Olay Yeri İnceleme ekiplerince dairede yapılan “luminol” çalışmalarında da boğulma sonucu kan tepkimesi tespit edildi.

        KATİL KOCA TUTUKLANDI

        Şüpheli eş, Cumhuriyet savcısı eşliğinde yaptığı yer gösterme işleminin ardından sevk edildiği adliyede, dün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

        CESEDİ TAŞIMA ANI KAMERAYA YANSIDI

        Öte yandan şüphelinin araçla Sarıyer’deki ormanlık alana gittiği, 7 dakika sonra da dönüşe geçtiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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