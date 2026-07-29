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        Haberler Gündem 3. Sayfa 92 yaşındaki kadının cesedi tarlada yanmış halde bulundu!

        92 yaşındaki kadının cesedi tarlada yanmış halde bulundu!

        Samsun'un Bafra ilçesinde, tarlasını sürmeye giden bir çiftçi, yanmış halde bir cansız beden buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin çalışmasıyla cesedin, 92 yaşındaki Refia Usta'ya ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 14:17 Güncelleme:
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        92 yaşındaki kadının cesedi tarlada yanmış halde bulundu!

        Samsun'da kan donduran olay, saat 12.30 sıralarında, Bafra ilçesi Toktamış mevkiinde meydana geldi.

        TARLADA CANSIZ BEDEN GÖRDÜ

        Tarlasını sürmek için araziye gelen kişi, hareketsiz yatan ve yanmış halde olduğu belirtilen cansız bedeni fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, cansız bedenin Refia Usta'ya (92) olduğu belirledi.

        CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

        Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Refia Usta'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Olayın detaylarının belirlenmesi için jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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