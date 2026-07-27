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        Haberler Gündem Güvenlik Ankara merkezli 22 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 22 kişi gözaltına alındı

        Ankara merkezli 22 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 22 kişi gözaltına alındı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 22 ilde düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, şüphelilerin yasa dışı bahis sitesindeki ödemelere aracılık ettiği ve hesaplarında 231,3 milyon liralık para hareketi bulunduğu belirlendi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 17:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        22 ilde operasyon: 22 gözaltı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis sitesi PEKİNBET üzerinden yapılan ödemelere aracılık ettikleri belirlenen 31 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Ankara merkezli 22 ilde düzenlenen operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı, 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        ANKA'daki habere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan açıklamada, yasa dışı bahis sitesinde ödemelere aracılık ettikleri tespit edilen 31 kişinin hesaplarındaki finansal işlemler üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        Açıklamada, şüphelilerin Papara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. nezdindeki hesaplarının, PEKİNBET uzantılı yasa dışı bahis sitesinde ödeme işlemlerinde kullanıldığının belirlendiği kaydedildi.

        Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile yürütülen koordineli çalışma sonucunda, şüphelilere ait banka, kripto varlık ve elektronik para hesaplarının incelendiği, incelemelerde, hesaplarda toplam 231 milyon 300 bin lira tutarında para hareketi tespit edilmesi üzerine "Takipli Siber Suç Soruşturması" başlatıldığı bildirildi.

        Açıklamada, Başsavcılık talimatıyla Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Temmuz'da Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği, operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 31 şüpheliden 22'sinin gözaltına alındığı, firari 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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