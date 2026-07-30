Konya'da kaza, 15 Temmuz günü saat 12.00 sıralarında, Karatay ilçesi Fetih Caddesi’nde meydana geldi. Hasan Kalkan yönetimindeki taksi, kaldırımdaki Dilek (53) ile kızı Ecrin Öz'e (13) ve park halindeki otomobile çarptı.

ANNE VE KIZI OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dilek ve Ecrin Öz'ün olay yerinde öldüğü belirlendi. Yaralanan sürücü Hasan Kalkan ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Dilek Öz ve kızı Ercin'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından perşembe günü Yağbasan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

SÜRÜCÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Tedavisi tamamlanan sürücü Hasan Kalkan da 24 Temmuz Cuma günü taburcu olduktan sonra 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan mahkemece tutuklandı.

ASLİ KUSURLU BULUNDU

Kazanın ardından başlatılan soruşturmada; bilirkişi raporuna göre Hasan Kalkan'ın, asli kusurlu, ölen anne ve kızının da kusurlarının bulunmadığı belirlendi.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ VE AŞIRI SÜRAT

Hasan Kalkan'ın, 60 kilometre hız sınırı bulunan caddede 112 kilometre hıza ulaştığı, kaza öncesinde de kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edildi. Sürücü Hasan Kalkan'ın alkolsüz olduğu, uyuşturucu madde etkisinde olup olmadığı da alınan kan örneklerinin sonucunda belirlenecek.