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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne ve kızına kırmızı ışıkta 112 km ile vurmuş

        Anne ve kızına kırmızı ışıkta 112 km ile vurmuş

        Konya'da, kaldırımda yürüyen 53 yaşındaki Dilek Öz ile kızı 13 yaşındaki Ercin Öz'e taksi ile çarpıp ölümlerine neden olan 30 yaşındaki Hasan Kalkan'ın, kazadan önce kırmızı ışıkta geçtiği, 60 kilometre hız limiti olan yolda 112 kilometre hıza ulaştığı tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 15:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Anne ve kızına kırmızı ışıkta 112 km ile vurmuş
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        Konya'da kaza, 15 Temmuz günü saat 12.00 sıralarında, Karatay ilçesi Fetih Caddesi’nde meydana geldi. Hasan Kalkan yönetimindeki taksi, kaldırımdaki Dilek (53) ile kızı Ecrin Öz'e (13) ve park halindeki otomobile çarptı.

        ANNE VE KIZI OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dilek ve Ecrin Öz'ün olay yerinde öldüğü belirlendi. Yaralanan sürücü Hasan Kalkan ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

        Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Dilek Öz ve kızı Ercin'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından perşembe günü Yağbasan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        SÜRÜCÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Tedavisi tamamlanan sürücü Hasan Kalkan da 24 Temmuz Cuma günü taburcu olduktan sonra 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan mahkemece tutuklandı.

        ASLİ KUSURLU BULUNDU

        Kazanın ardından başlatılan soruşturmada; bilirkişi raporuna göre Hasan Kalkan'ın, asli kusurlu, ölen anne ve kızının da kusurlarının bulunmadığı belirlendi.

        KIRMIZI IŞIK İHLALİ VE AŞIRI SÜRAT

        Hasan Kalkan'ın, 60 kilometre hız sınırı bulunan caddede 112 kilometre hıza ulaştığı, kaza öncesinde de kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edildi. Sürücü Hasan Kalkan'ın alkolsüz olduğu, uyuşturucu madde etkisinde olup olmadığı da alınan kan örneklerinin sonucunda belirlenecek.

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