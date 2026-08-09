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        Artvin'de kıyıdan yaklaşık 500 metre açıkta insansız hava aracı bulundu

        Artvin'in Hopa ilçesinde kıyıdan yaklaşık 500 metre açıkta bulunan İHA, patlayıcı madde taşıma ihtimaline karşı güvenlik çemberine alındı. SAS komandoları, deniz ve karada önlem alınan İHA'yı kontrollü şekilde imha etmek için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 12:02 Güncelleme:
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        Artvin'de İHA bulundu

        Artvin'in Hopa ilçesinde kıyıdan yaklaşık 500 metre açıkta insansız hava aracı (İHA) bulundu. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, imha çalışması başlattı.

        Hopa ilçesinde, balıkçılar, dün öğleden sonra, su yüzeyinde yabancı bir cisim tespit etti. Balıkçıların ihbarı üzerine, bölgeye sevk edilen deniz polisi, su altında görüntüleme yapıp, fotoğrafları Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekiplerine iletti. Ekiplerin incelemesi sonucu cismin insansız hava aracı (İHA) olduğu belirlendi.

        Patlayıcı madde yüklü olma ihtimaline karşı denizden ve karadan İHA çevresinde 600 metre genişliğinde güvenlik çemberi oluşturuldu. Akıntıyla kıyıya 50 metre kadar yaklaşan İHA nedeniyle kıyı şeridindeki yol kısa süreliğine ulaşıma kapatılırken, İHA'nın açığa sürüklenmesiyle trafik yeniden açıldı.

        Cismin deniz üzerindeki hareketi ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından izlendi.

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        Öte yandan, bölgeye sevk edilen SAS komandoları, güvenli bölgeye alınan cismi kontrollü bir şekilde imhası için çalışma başattı.

        'GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE PATLATACAĞIZ'

        Artvin Valisi Turan Ergün, Hopa Kaymakamlığı'nda kurulan kriz merkezinde yaptığı açıklamada, dün saat 16.35 sıralarında, Sugören Balıkçı Barınağı önünde bir cisim olduğu ihbarının geldiğini kaydederek, şunları söyledi:

        “İhbar üzerine deniz polisimiz su altı görüntüleme gerçekleştirdi ve fotoğraflarını SAS komando birliklerimize gönderdik. Bunun bir insansız deniz aracı olabileceği ihtimali üzerinde durdular SAS komandolarımız.

        Ne olur ne olmaz, biz her zaman en kötü senaryoya göre patlayıcı madde yüklü olabileceğini değerlendirerek öncelikle önlemler aldık. Şimdi arkadaşlarımız oraya 600 metrelik bir ağ gerdiler. Tabii rüzgarla birlikte kıyıya doğru, bir ara 50 metreye kadar yaklaştı. Bunun üzerine doğrusunu isterseniz biraz endişelendik ama şu anda yaklaşık kıyıdan 400 metre açıkta bulunuyor. Bunu da bizim burada Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığımız denizden belli bir mesafeden izliyor.

        Biz sahile 50 metre kadar yaklaşınca kara yolunu geçici olarak trafiğe kapatmıştık. Şu anda kontrollü olarak trafiğe açmış bulunuyoruz. SAS komandolarımız buraya ulaştıklarında biz bunu güvenli bir mesafeden, güvenli bir şekilde patlatacağız" dedi.

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