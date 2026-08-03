Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Bakan Gürlek: 2026 yılında 525 hakim ve Cumhuriyet savcısı hakkında karar alındı

        Bakan Gürlek: 2026 yılında 525 hakim ve Cumhuriyet savcısı hakkında karar alındı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "HSK İkinci Dairesince 2026 yılında 525 hakim ve Cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alınmıştır. Bunlardan 333'ü hakkında; 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası uygulanmıştır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 12:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "84 hakim ve savcıya meslekten ihraç"

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) denetim ve disiplin mekanizmalarını etkin biçimde işlettiğini belirterek, HSK İkinci Dairesince bu yıl 525 hakim ve cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alındığını, bunlardan 333'ü hakkında 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezasının uygulandığını bildirdi.

        Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan suçlularla ve suç örgütleriyle kararlılıkla mücadele ettiklerini belirtti.

        Adaletin gereğini yerine getirirken kimsenin makamına, ünvanına veya nüfuzuna bakmadıklarını, bu hassasiyetlerinin, yargı teşkilatı mensupları bakımından da geçerli olduğunu vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

        "Hakim ve cumhuriyet savcılarımızın büyük çoğunluğu görevlerini hukuka, vicdana ve meslek onuruna bağlılıkla yerine getirmektedir. Ancak bu sıfatın hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağı da açıktır. Hakimler ve Savcılar Kurulu'muz denetim ve disiplin mekanizmalarını etkin biçimde işletmektedir.

        Bu çerçevede HSK İkinci Dairesince 2026'da 525 hakim ve cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alınmıştır. Bunlardan 333'ü hakkında 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası uygulanmıştır.

        Adalet sistemimizin hızını ve etkinliğini artırırken denetim mekanizmalarını daha da güçlendireceğiz. Dışarıda suç örgütleriyle yargı teşkilatımız içinde ise hukuku ve meslek onurunu zedeleyen her türlü tutumla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran 'büyük' ittifakı kırdı: Trump ve Netanyahu'nun ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?

        ABD ve İsrail arasındaki geleneksel müttefiklik, 28 Şubat'ta başlayan İran Savaşı'nda istenen hedeflere ulaşılamaması nedeniyle kırılma yaşayarak tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Kendilerini 'iki sıkı dost' olarak tanımlayan Trump ve Netanyahu, savaşın başlangıcında tam bir koordinasyon içinde ha...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İhracatta temmuz rekoru
        İhracatta temmuz rekoru
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Polisten kaçarken motosikletiyle vali yardımcısına çarptı!
        Polisten kaçarken motosikletiyle vali yardımcısına çarptı!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Türk lokomotifi Afrika'ya ihraç edildi
        Türk lokomotifi Afrika'ya ihraç edildi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        12 kilo altın ve 2 milyon TL... Büyük gaspta flaş gelişme!
        12 kilo altın ve 2 milyon TL... Büyük gaspta flaş gelişme!
        Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı
        Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı
        Avrupa'da kura günü!
        Avrupa'da kura günü!
        İşte 2 bin 500 yıllık Lidyalı genç
        İşte 2 bin 500 yıllık Lidyalı genç
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Trump saldırıyı erteledi, gözler İran görüşmesinde
        Trump saldırıyı erteledi, gözler İran görüşmesinde
        Mesafeli tatil
        Mesafeli tatil
        Emekli polis beylik silahıyla komşunu öldürdü!
        Emekli polis beylik silahıyla komşunu öldürdü!
        Göçmen faciasında can kaybı yükseldi
        Göçmen faciasında can kaybı yükseldi
        Talihsiz kaza
        Talihsiz kaza
        Gündeme getirdi
        Gündeme getirdi
        3 - 9 Ağustos haftalık burç yorumları
        3 - 9 Ağustos haftalık burç yorumları