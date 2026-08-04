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        Haberler Gündem Politika Bursa'da CHP'li belediye başkanı kalmadı! 6 belediye başkanı Yeni Parti'ye geçti

        Bursa'da CHP'li belediye başkanı kalmadı! 6 belediye başkanı Yeni Parti'ye geçti

        Bursa'da; Nilüfer, Osmangazi, Mudanya, Gemlik, Mustafakemalpaşa ve Harmancık belediye başkanları ile çok sayıda belediye meclis üyesi CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı. Böylece CHP'nin Bursa'da belediye başkanı kalmamış oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 11:02 Güncelleme:
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        Bursa'da CHP'li belediye başkanı kalmadı

        Cumhuriyet Halk Partisi’nde 91 milletvekilinin istifasıyla başlayan ayrılık süreci Bursa’da yerel yönetimlere de yansıdı. CHP’den ayrılan 6 ilçe belediye başkanı ile çok sayıda belediye meclis üyesi, Heykel Atatürk Anıtı önünde düzenlenen basın açıklamasıyla siyasi hayatlarını Yeni Parti çatısı altında sürdüreceklerini duyurdu.

        Cumhuriyet Halk Partisi’nde mutlak butlan kararı sonrasında yaşanan siyasi ayrılıkların yeni adresi Bursa oldu. Türkiye genelinde 91 milletvekilinin istifasıyla kurulan Yeni Parti’nin örgütlenme çalışmaları sürerken, Bursa’da CHP’den ayrılan 6 ilçe belediye başkanı ile çok sayıda belediye meclis üyesi Heykel Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programda kamuoyunun karşısına çıktı.

        6 BELEDİYE BAŞKANI AYRILDI

        Basın açıklamasında Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem ve Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, CHP’den istifa ederek siyasi çalışmalarını Yeni Parti çatısı altında sürdüreceklerini açıkladı.

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        Belediye başkanlarının yanı sıra belediye meclis üyelerinin yüzde 94’ü de CHP’den ayrılarak Yeni Parti’ye katıldığı bildirildi.

        Yeni Parti’nin kuruluş sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yeşiltaş, partinin adının ve siyasi çizgisinin halk tarafından belirlendiğini ifade etti. Yeşiltaş, "İsmini halkın koyduğu ve siyasi çizgisini halkın belirlediği Yeni Parti, tam anlamıyla bir halk hareketidir. Bizler halkımızla birlikte yeni nesil bir siyaset anlayışını var etmek için yola çıktık" dedi.

        "BURSA'NIN YÜZDE 60'INA HİZMET EDİYORLAR"

        Yeni Parti’ye katılan belediye başkanlarına teşekkür eden Yeşiltaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Paranın partisi olmayı göze alan bir anlayışla değil, halkla birlikte yol yürümek isteyen belediye başkanlarımızla beraberiz. Bursa nüfusunun yüzde 60’ına hizmet eden Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanımız Şadi Özdemir, Gemlik Belediye Başkanımız Şükrü Deviren, Mudanya Belediye Başkanımız Deniz Dalgıç, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanımız Şükrü Erdem, Harmancık Belediye Başkanımız Haşim Ali Arıkan ve tüm ilçelerde seçilmiş meclis üyelerimizin ise yüzde 94’ü halkın iradesine sahip çıkarak bugün Yeni Parti’de yer alıyor."

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