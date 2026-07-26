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        Haberler Gündem Güncel Elazığ'ın Hazar Gölü'nde su alan kayıktaki 8 kişi tahliye edildi

        Elazığ'ın Hazar Gölü'nde su alan kayıktaki 8 kişi tahliye edildi

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Hazar Gölü'nde su alan kayıktaki 8 kişi, ekiplerin müdahalesiyle tahliye edildi. Kıyıya ulaştırılan ziyaretçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, su alan kayık daha sonra battı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 15:07 Güncelleme:
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        Su alan kayıktaki 8 kişi tahliye edildi

        Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde su alan kayıktaki 8 kişi tahliye edildi.

        AA'daki habere göre; Gölde gezintiye çıkan biri çocuk 7 ziyaretçi ile işletme sahibi Mehmet Bahçeci'nin bulunduğu kayık, bir süre sonra motor kısmından su almaya başladı.

        Durumu fark eden Bahçeci, kıyıda hazır bekleyen cankurtaranlar ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Tesiste hazır bekleyen cankurtaranlar, jet ski ve kayıkla, su alan kayığa ulaştı.

        Cankurtaranlar ve Bahçeci, üzerlerinde can yeleği bulunan ziyaretçileri kayığa naklederek, kıyıya ulaştırdılar.

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        Nakil işleminin ardından su alan kayık battı.

        Kıyıda hazır bekleyen sağlık ekiplerince kontrolden geçirilen ziyaretçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        İşletme sahibi Bahçeci, gazetecilere, tesiste bulunan bir grup misafirine ada turu yaptırdığı kayığın motor kısmından su almaya başladığını belirtti.

        Durumu hemen cankurtaranlar ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiğini ifade eden Bahçeci, şunları söyledi:

        "Biri çocuk 7 misafirimiz vardı, hepsi can yelekliydi. Güvenli bir şekilde cankurtaran arkadaşlarımızla jet ski ve kayık yardımıyla tahliyelerini hızlıca gerçekleştirdik. Herkes kıyıya alındı, çok şükür herkes iyi."

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