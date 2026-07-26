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        Haberler Gündem Güvenlik Erzincan merkezli dolandırıcılık operasyonunda 120 kişi dolandırıldı

        Erzincan merkezli dolandırıcılık operasyonunda 120 kişi dolandırıldı

        Erzincan merkezli düzenlenen operasyonda, araç kaporası yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin 120 kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı tespit edilirken, 1 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 10:32 Güncelleme:
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        120 kişi dolandırıldı
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        Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, "araç kaporası" ve "kapora ön ödemesi" yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık olayına ilişkin düzenlenen operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

        İHA'daki habere göre; Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan soruşturmada, suçta kullanıldığı değerlendirilen banka hesapları incelendi. Yapılan incelemelerde, "araç kaporası" ve "kapora ön ödemesi" açıklamalarıyla gerçekleştirilen çok sayıda para transferi tespit edildi.

        Şüphelilerin bu yöntemle Türkiye genelinde 120 vatandaşı toplam 1 milyon 9 bin TL dolandırdığı belirlendi. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak Erzincan merkezli Ağrı'da düzenlenen operasyonda A.A. ve E.A. gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda 1 cep telefonu ile 1 SIM kart ele geçirilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından E.A. serbest bırakıldı. A.A. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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