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        Fenerbahçe otobüsüne saldırı şüphesi ile gözaltına alınan 4 kişi adliyede!

        Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse, 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 4 gün önce gözaltına alınan 4 kişi bugün adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 17:41 Güncelleme:
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        Fenerbahçe otobüsüne saldırıda 4 adliyeye sevk!

        Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen deliller doğrultusunda 4 gün önce gözaltına alınan 4 kişi bugün Trabzon Adliyesi'ne getirildi.

        İHA'nın haberine göre cezaevi aracıyla kapalı otoparktan adliyeye alınan 4 kişinin nöbetçi savcılıkça ifadelerine başvuruldu. İfadelerinin alınmasının ardından şüpheliler Y.Ö., E.A., H.H. ve Ö.E. ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklama talebiyle nöbeti sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 4 şüphelinin nöbetçi hakimlik tarafından sorgusu devam ediyor. Firari Ö.R.K.'nın aranmasının ise sürdüğü bildirildi.

        4 Nisan 2015 tarihinde Rize'de oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse, Trabzon'un Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Viyadük mevkiinde av tüfeğiyle ateş açıldı. Saldırıda otobüs şoförü Ufuk Kıran sol şakak bölgesinden hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanırken, otobüste bulunan futbolcular, kulüp görevlileri ve yetkililer de büyük tehlike atlattı. Yaralı şoförün otobüsü kontrollü şekilde yol kenarına durdurarak daha büyük bir olayın yaşanmasını engellediği belirtildi.

        Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında bazı şüpheliler hakkında işlem yapılırken, yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği gerekçesiyle Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 Ağustos 2020 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

        YENİ HTS VE BAZ ANALİZLERİ İLE DOSYA YENİDEN RAFTAN KALKTI

        Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2026 tarihinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kurulmasının ardından kamuoyunun yakından takip ettiği faili meçhul dosyalar yeniden değerlendirmeye alındı. Bu kapsamda Fenerbahçe otobüsüne yönelik saldırı dosyası da yeniden incelendi. Soruşturma kapsamında 3 farklı GSM operatörüne ait 6 baz istasyonuna ilişkin yeni HTS ve baz analizleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen yeni deliller üzerine, 4 Ağustos 2020 tarihli kovuşturmaya yer olmadığına dair karar Trabzon 1. Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan temin edilen farklı ID numaralarına ilişkin baz istasyonu verilerinin incelenmesi sonucunda, bazı şüphelilerin olay öncesinde birbirleriyle irtibat halinde olduğu, olay sırasında irtibatlarının kesildiği ve saldırının ardından yeniden iletişim kurdukları tespit edildi.

        BAKAN GÜRLEK, OPERASYONLA İLGİLİ KONUŞMUŞTU

        2015 yılında Fenerbahçe otobüsüne Rize deplasmanı dönüşünde Trabzon'un Sürmene ilçesinde yapılan silahlı saldırı olayı ile ilgili yürütülen soruşturma ile ilgili olarak dün Trabzon'da bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, soru üzerine, "Adalet Bakanlığında Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faili meçhul suçlarla mücadele bürosunu kurduğumuzda bu dosyayı arkadaşlarımız çalışıyordu. Yeni ayrıntılar yakalandı, Trabzon Başsavcılığımız da yeni deliller buldu. 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 4 kişi yakalandı, 1 kişi firari. Yeni deliller, HTS baz istasyonu kayıtları, işte tüfeğin en son yakalanması ve benzeri gibi sebeplerden dolayı Başsavcılıkça operasyon yapıldı. Yani faili meçhul suçlarla mücadele bürosunun yaptığı bir çalışmadır" ifadelerini kullanmıştı.

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