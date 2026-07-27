Feryatlar yürekleri kavurdu... 5 kişilik aile toprağa verildi!
Antalya'nın Manavgat ilçesinde minivanın uçuruma yuvarlandığı kazada yaşamını yitiren aynı aileden 48 yaşındaki Erol Arslan, 46 yaşındaki Ayla Arslan, 15 yaşındaki İlayda Arslan, 12 yaşındaki Ebrar Arslan ile 4 yaşındaki Metehan Uğurlu Konya'da gözyaşları içinde toprağa verildi
Antalya'da dün Manavgat ilçesinde yaşanan yürekleri yakan kazada, minivanın uçuruma yuvarlanması sonucu aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetmişti.
CENAZELERİ KONYA'YA GETİRİLDİ
Cenaze işlemlerinin ardından memleketleri Konya'ya gönderilen aynı aileden Erol Arslan (48), Ayla Arslan (46), İlayda Arslan (15), Ebrar Arslan (12) ile Metehan Uğurlu'nun (4) cenazeleri, merkez Karatay ilçesindeki Aliyenler Mezarlığına getirildi.
YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU
Cenazeler, burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Törende, Arslan ile Uğurlu ailelerinin yakınları gözyaşı döktü.
EBRAR 13 YAŞINA GİRECEKTİ
Hayatını kaybedenlerden Ebrar Arslan'ın, 2 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.
KAZA NASIL YAŞANMIŞTI?
Taşağıl-Derebucak Yolu Beydiğin Mahallesinde dün meydana gelen kazada kontrolden çıkan Erol Arslan (48) yönetimindeki minivan, uçuruma yuvarlanmış, kazada sürücü ile araçta bulunan Ayla Arslan (46), İlayda Arslan (15), Ebrar Arslan (12), Metehan Uğurlu (4) hayatını kaybetmiş, yaralanan Abdurrahman (28) ve Hatice Uğurlu (23) hastaneye kaldırılmıştı.