Gülistan Doku soruşturmasının 4'üncü dalga operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyeye getirildi.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

DHA'daki habere göre; Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.

Soruşturma kapsamında yapılan ifade analizleri ile teknik, dijital ve saha çalışmaları sonucunda Tunceli'de görev yapan bazı kolluk personelinin Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından yürütülen adli süreçteki işlem ve eylemlerine ilişkin usulsüzlük ve delillere müdahale şüphesi doğuran deliller elde edildiği belirtilmişti.

ADLİYEYE GETİRİLDİLER

Bu kapsamda Nevşehir, İstanbul, Isparta, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Ordu, Aydın, Diyarbakır, Kayseri, Ankara, Erzincan, Eskişehir, İzmir ve Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda 1 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 1 başkomiser, 1 komiser, 1 başpolis memuru, 10 polis memuru, 1 bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı.

Operasyonda 21 adreste arama gerçekleştirilirken, 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 8'i jandarma ve polisteki ifade işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri arasında Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin adliyedeki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.