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        Haberler Gündem Güncel Gülistan Doku soruşturması: 6 tutuklama talebi

        Gülistan Doku soruşturması: 6 tutuklama talebi

        Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri sonrası şüphelilerden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 09:54 Güncelleme:
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        Doku soruşturması: 6 tutuklama talebi

        Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

        AA'da yer alan habere göre Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesine getirildi. Yaklaşık 21 saat süren savcılıktaki ifadelerin ardından şüphelilerden biri serbest bırakıldı. 7 şüpheliden 6'sı tutuklanma, 1'i de adli kontrolle serbest bırakılma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Diğer 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Operasyonda aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun bulunduğu 19 zanlı hakkında işlem yapılmış, 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        6 TUTUKLAMA TALEBİ

        İHA'nın haberine göre savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısında çıkarılan 8 şüpheliden 6’sı için tutuklanma talep edildi. Şüphelilerden birisi serbest bırakılırken, diğeri hakkında adli kontrol şartı istendi. Bu arada gözaltındaki 10 şüphelinin de bu ün Erzurum Adliyesi'ne getirilmesi bekleniyor.

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