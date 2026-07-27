Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "Şüpheli Tuncay Sonel’in koordinesinde yerel bürokratik unsurlar ve kamu görevlileri vasıtasıyla delillerin organize bir şekilde karartıldığına dair somut emareler elde edildi" açıklamasında bulundu.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolması ve sürecin cinayetle sonuçlandığı yönündeki iddialar kapsamında yeniden soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, derinlemesine ifade analizleri ile siber, teknik, dijital, finansal ve saha araştırmalarının sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, dönemin Tunceli Valisi ve dosya şüphelisi Tuncay Sonel’in koordinesinde yerel bürokratik unsurlar ve kamu görevlileri aracılığıyla delillerin organize şekilde karartıldığına dair somut emarelere ulaşıldığı ifade edildi. Olayın, birçok suç fiilini barındıran organize bir yapı içerisinde işlendiği yönünde güçlü kanaat oluştuğu kaydedildi.

AA'daki habere göre açıklamanın detayları şöyle:

"Dönemin Tunceli Valisi ve dosya şüphelimiz Tuncay Sonel'in koordinesinde yerel bürokratik unsurlar ve kamu görevlileri vasıtasıyla delillerin organize bir şekilde karartıldığına dair somut emareler elde edilmesi üzerine, maddi gerçeği ortaya çıkarabilmek için yürütülen soruşturma etkin bir şekilde çok yönlü ve titizlikle yürütülmekte olup soruşturma kapsamında elde edilen tüm delil ve bulgular büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilmekte ve incelenmektedir.

Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan ilk tespitlere göre, dönemin Tunceli Valisi ve dosya şüphelimiz Tuncay Sonel'in koordinesinde üst düzey mülki ve emniyet idarecilerinin, yerel bürokratik unsurlar ve kamu görevlileriyle birlikte, kamu gücünü, resmi himaye zırhlarını ve bürokratik nüfuzlarını kullanmak suretiyle adli, dijital ve tıbbi sistemlere müdahale ettiği, tüm bu bulgular ışığında olayın birçok suç fiilini barındıran organize bir yapı içerisinde işlendiği hususunda, soruşturma verileri ve maddi delillerle desteklenen güçlü bir kanaat oluşmuştur.

Bu kapsamda, Tunceli'de yürütülen soruşturma kapsamında görev alan kolluk görevlilerinden şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen toplamda 19 hedef şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 18 şüpheli yakalanmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

16 İLDE OPERASYON

Soruşturma kapsamında, şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen kolluk görevlilerinden oluşan 19 hedef kişiye yönelik 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 şüphelinin yakalandığı, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.