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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beyoğlu’nda pazarcının kalasla yaraladığı kadının başına 10 dikiş atıldı: Kanlar içinde kaldım

        Beyoğlu’nda pazarcının kalasla yaraladığı kadının başına 10 dikiş atıldı: Kanlar içinde kaldım

        İstanbul Beyoğlu'nda armut seçme tartışmasında kan aktı. Pazarcı Selahattin Ş., armutları seçmek isteyen, Nurcihan Yıkılkan'ın kafasına tahta kalas attı. Kanlar içerisinde kalan kadının başına 10 dikiş atıldı. Pazarcı Selahattin Ş. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 09:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Armutları seçtirmedi! Kalasla kadının kafasını yardı

        Beyoğlu'nda semt pazarında armut seçme nedeniyle kadın müşteriyle pazar esnafı arasında tartışma çıktı. İddiaya göre pazar esnafı Selahattin Ş. (55), Nurcihan Yıkılkan’ı (50), "Bacım bunları satıyorum, bunlardan ekmek yiyoruz. Ürünlere zarar vermeyin" diyerek uyardı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selahattin Ş. elindeki tahta kalası Nurcihan Y.’nin başına attı. Yaralanarak kanlar içinde kalan Yıkılkan’ın başına hastanede 10 dikiş atıldı. Gözaltına alınan Selahattin Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili konuşan Nurcihan Yıkılkan, "Orada bir anda kafama vurdu. Kan revan içinde kaldım. Kadınların hali böyle mi olmalı. Bunların anneleri, babaları, çolukları, çocukları yok mu" dedi.

        Olay, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Kulaksız Mahallesi’nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pazarda alışveriş yapan Nurcihan Yıkılkan ile pazar esnafı Selahattin Ş. arasında armut seçme nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre Nurcihan Yıkılkan’ın tezgahtaki ürünleri seçerken ürünlere zarar verdiğini düşünen Selahattin Ş., "Bacım bunları satıyorum, bunlardan ekmek yiyoruz. Ürünlere zarar vermeyin" diyerek uyarıda bulundu. Uyarının ardından taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

        KADININ BAŞINA 10 DİKİŞ ATILDI

        İddiaya göre tartışma sırasında Selahattin Ş. Nurcihan Yıkılkan’a hakaret ve küfür etti. Selahattin Ş.'nin eline aldığı tahta kalası Nurcihan Yıkılkan’ın başına fırlattığı iddia edildi. Başına isabet eden tahta kalas nedeniyle yaralanan Nurcihan Yıkılkan için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        PAZARCI TUTUKLANDI

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının başında açılma olduğu ve 10 dikiş atıldığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Selahattin Ş. hakkında ise 'Kasten yaralama' suçundan işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selahattin Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        'BİR ANDA VURDU KAN REVAN İÇİNDE KALDIM'

        Olayla ilgili konuşan Nurcihan Yıkılkan, "Ben temizlik yapıyordum. 18.30-19.00 sıralarında annem armut istedi. Annemin gözleri görmüyor; engelli., ağzında da dişleri yok. 'Anne alacağım tamam' dedim. Evde de iş yapıyordum. O saatlerde pazara çıktım. Tezgâh vardı. Orada biraz çürük meyveler vardı. Anneme göre bakıyordum. Orada adam, 'Ne yapıyorsun' dedi. 'Abi böyle böyle, annemin gözleri görmüyor, dişleri yok ağzında. Olmuş armutlardan alacağım' dedim. 'Alamazsın' dedi. 'Abi lütfen' dedim. 'Senin anneni' diyerek küfür etti 'Alamazsın' dedi. Orada bir anda kafama vurdu. Ne olduğumu anlayamadım; kan revan içinde kaldım. Kadınların hali böyle mi olmalı. Bunların anneleri, babaları, çolukları, çocukları yok mu. Pazara gidemeyecek miyiz. Biz istediğimizi alamayacak mıyız' fdiye konuştu.

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