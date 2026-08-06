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        Haberler Gündem Politika Fatih Erbakan'dan kademeli emeklilik çağrısı: Mağduriyet artık giderilmeli

        Fatih Erbakan'dan kademeli emeklilik çağrısı: Mağduriyet artık giderilmeli

        Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, kademeli emeklilik çağrısı yaptı. Erbakan, "İş başa düştü! Milyonlarca vatandaşımızın haklı kademeli emeklilik talebi artık daha fazla ertelenmemelidir" dedi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 07:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Erbakan'dan kademeli emeklilik çağrısı

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milyonlarca vatandaşın kademeli emeklilik talebinin daha fazla ertelenmemesi gerektiğini belirterek, “Bir günlük fark nedeniyle oluşan 17 yıllık emeklilik farkı, adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır” dedi.

        Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emeklilikte Adalet Derneğinin yürüttüğü kademeli emeklilik mücadelesine destek verdi. Erbakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "İş başa düştü! Milyonlarca vatandaşımızın haklı kademeli emeklilik talebi artık daha fazla ertelenmemelidir. Bir günlük fark nedeniyle oluşan 17 yıllık emeklilik farkı, adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Çözüm nettir: Kademeli Emeklilik! Emad Derneği’nin haklı mücadelesini destekliyor, yetkilileri bu mağduriyeti kalıcı olarak gidermeye davet ediyorum."

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