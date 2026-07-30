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        Haberler Gündem 3. Sayfa Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen kişiyi öldürdü!

        Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen kişiyi öldürdü!

        Adana'da 20 yaşındaki Hasan Efe G. adlı saldırgan, husumetlilerine silahla ateş etmek isterken yoldan geçen 39 yaşındaki Selahattin Onmaz'ı vurdu. Korkunç olayda Onmaz hayatını kaybederken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 10:39 Güncelleme:
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        Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen kişiyi öldürdü!

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, husumetlilerine silahla ateş etmek isterken yoldan geçen bir kişiyi vurarak ölümüne sebep olduğu ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre kentte 28 Temmuz'da yolda karşılaştığı husumetlileri H.Y. ile B.Y'ye tabancayla ateş etmek isterken Selahattin Onmaz'ın (39) kazara vurularak ölmesine neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Hasan Efe G'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Asayiş ve çevik kuvvet ekiplerince şüphelinin getirileceği Adana Adli Tıp Birimi çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

        Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, zırhlı araçla buraya getirilen zanlı, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Yavuzlar Mahallesi'nde, 28 Temmuz'da, Hasan Efe G'nin yolda karşılaştığı husumetlileri H.Y. ile B.Y'ye tabancayla ateş ettiği sırada olay yerinden geçen Selahattin Onmaz'ı kazara vurduğu öne sürülmüştü. Onmaz'ın olay yerinde hayatını kaybetmesinin ardından polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamıştı.

        Fotoğraflar: DHA

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