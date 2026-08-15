Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kavga ettiği arkadaşını kalbinden bıçaklayıp öldürdü

        Kavga ettiği arkadaşını kalbinden bıçaklayıp öldürdü

        Konya'nın Karapınar ilçesinde çıkan tartışmada 39 yaşındaki Menderes Dinçel, arkadaşı 31 yaşında Emre Kurtcu'yu kalbinden bıçaklayarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 11:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Arkadaşı kalbinden bıçakladı!

        Konya’nın Karapınar ilçesinde düğün eğlencesinde çıkan kavgada Emre Kurtcu (31) arkadaşı Menderes Dinçel (39) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

        Olay, saat 03.00 sıralarında Karapınar ilçesinde meydana geldi. Ortak arkadaşlarının düğün eğlencesine giden Emre Kurtcu ile arkadaşı Menderes Dinçel, burada birlikte alkol aldı.

        İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Menderes Dinçel, belinden çıkardığı bıçakla Emre Kurtcu’yu bıçakladı. Kurtcu, ağır yaralandı.

        İhbarla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kurtcu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kalbinden bıçaklandığı belirlenen Kurtcu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Emre Kurtcu’nun cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        Şüpheli Menderes Dinçel, Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.

        Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eyüp Can Güner'in kovalandığı görüntüler ortaya çıktı
        Eyüp Can Güner'in kovalandığı görüntüler ortaya çıktı
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        Baba, oğul ve kardeş aynı kaderi paylaşıyorlar!
        Baba, oğul ve kardeş aynı kaderi paylaşıyorlar!
        İmha için parçalamışlar! El konuldu
        İmha için parçalamışlar! El konuldu
        Hürmüz'de bir gemi vuruldu
        Hürmüz'de bir gemi vuruldu
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Araç kiralamada yeni düzenleme
        Araç kiralamada yeni düzenleme
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        Aşk dolu kutlama
        Aşk dolu kutlama
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!
        Onlar kıdem tazminatını nasıl alabilir?
        Onlar kıdem tazminatını nasıl alabilir?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarıları!
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarıları!
        AK Parti'ye katıldılar
        AK Parti'ye katıldılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25. yıl dönümü töreninde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25. yıl dönümü töreninde konuştu
        Gökhan Özen evlendi
        Gökhan Özen evlendi
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        Ağrı kesiciler ağrıyan yeri nasıl buluyor?
        Ağrı kesiciler ağrıyan yeri nasıl buluyor?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Milyonlarca kişi kullanıyor ama hikayesini bilen az!
        Milyonlarca kişi kullanıyor ama hikayesini bilen az!