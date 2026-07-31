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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yangına koşan itfaiye eri yürekleri yaktı!

        Yangına koşan itfaiye eri yürekleri yaktı!

        Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki sınır hattındaki mayınlı alanda çıkan anız yangınına müdahale sırasında itfaiye eri 45 yaşındaki Ömer Kaplan, itfaiye aracının altında kalarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 08:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yangına koşan itfaiye eri yürekleri yaktı!

        Mardin'de yürekleri yakan olay, Nusaybin ilçesinde yaşandı. Durakbaşı ile Yeniköy mahalleleri arasındaki sınır hattında bulunan mayınlı bölgede öğleden sonra yangın çıktı.

        ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

        Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının mayınlı alanda çıkması nedeniyle ekipler güvenlik riski nedeniyle alevlere doğrudan müdahale edemedi.

        GÜVENLİ NOKTADA SÖNDÜRME ÇALIŞMASI

        Alevlerin sınır yolu ile yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine güvenli noktadan söndürme çalışması başlatıldı.

        İTFAİYE ARACININ ALTINDA KALDI

        İtfaiye eri Ömer Kaplan (45), hortumu bağladığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle hareket eden itfaiye aracının altında kaldı.

        Ağır yaralanan Kaplan, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burada tedaviye alınan Ömer Kaplan, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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