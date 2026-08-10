Yolcu otobüsü kamyona çarptı! 1 ölü!
Manisa'da yolcu otobüsü, aynı yöne giden kamyona çarptı. Feci kazada kamyon şoförü Mehmet Işık hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde yolcu otobüsü, aynı yöne giden kamyona çarptı. Kamyon şoförü Mehmet Işık (46) hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
DHA'nın haberine göre kaza, Ankara-İzmir D300 kara yolu Mersinli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kula'dan Salihli'ye giden Ferit Erdoğdu (46) yönetimindeki yolcu otobüsü, aynı yöne giden Mehmet Işık'ın kullandığı iş makinesi yüklü kamyona arkadan çarptı.
Savrulan kamyon, yol kenarındaki ağaçlara çarptı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kamyon şoförü Mehmet Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı araçtaki Özbekistan uyruklu Kamronbek Atajanov, otobüs şoförü Erdoğdu ve otobüsteki 5 yolcu yaralandı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.