Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 19 yaşındaki Nazlıcan'ın trajik sonu

        19 yaşındaki Nazlıcan'ın trajik sonu

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde, vidanjöre çarpan motosikletin sürücüsü 19 yaşındaki Nazlıcan Çetinkaya yaşamını yitirdi. Vidanjör sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 13:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        19 yaşındaki Nazlıcan'ın trajik sonu

        Balıkesir'de kaza, saat 09.00 sıralarında, Erdek ilçesi Ocaklar-Narlı yolunda meydana geldi. Nazlıcan Çetinkaya’nın (19) kontrolünü yitirdiği motosiklet, savrulup karşı yönden gelen Ufuk Y. yönetimindeki vidanjörün altına girdi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Nazlıcan Çetinkaya’nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        OTELDE STAJ YAPIYORDU

        Gönen ilçesinde yaşayan ve Erdek’teki bir otelde staj yaptığı öğrenilen Nazlıcan Çetinkaya’nın cenazesi otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Vidanjör sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Otomobili dans ederek kullanmıştı!

        Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, otomobili dans ederek kullanan ve gözaltına alınan sürücü 19 yaşındaki Recai Selim Ş.'ye, çeşitli suçlardan 103 bin 965 lira ceza kesilip, ehliyetine el konuldu(DHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Eski eşler tatilde
        Eski eşler tatilde
        8 ayda tamamladı, hayali gerçek oldu
        8 ayda tamamladı, hayali gerçek oldu
        TÜİK açıkladı: İşsizlikte düşüş
        TÜİK açıkladı: İşsizlikte düşüş
        Beşiktaş tur peşinde!
        Beşiktaş tur peşinde!
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Otonom yapay zeka 4 hizmeti hackledi!
        Otonom yapay zeka 4 hizmeti hackledi!
        Trafikte araçtan inme ve takip olayları yarıya düştü
        Trafikte araçtan inme ve takip olayları yarıya düştü