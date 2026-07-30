19 yaşındaki Nazlıcan'ın trajik sonu
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, vidanjöre çarpan motosikletin sürücüsü 19 yaşındaki Nazlıcan Çetinkaya yaşamını yitirdi. Vidanjör sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 30 Temmuz 2026 - 13:15 Güncelleme:
Balıkesir'de kaza, saat 09.00 sıralarında, Erdek ilçesi Ocaklar-Narlı yolunda meydana geldi. Nazlıcan Çetinkaya’nın (19) kontrolünü yitirdiği motosiklet, savrulup karşı yönden gelen Ufuk Y. yönetimindeki vidanjörün altına girdi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Nazlıcan Çetinkaya’nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
OTELDE STAJ YAPIYORDU
Gönen ilçesinde yaşayan ve Erdek’teki bir otelde staj yaptığı öğrenilen Nazlıcan Çetinkaya’nın cenazesi otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Vidanjör sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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