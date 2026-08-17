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        Haberler Gündem Politika Adalet Bakanı Akın Gürlek: İnanç ve dini duyguları istismar edenlere gerekli adımlar atılmaktadır

        Adalet Bakanı Akın Gürlek: İnanç ve dini duyguları istismar edenlere gerekli adımlar atılmaktadır

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş Suç Örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 11:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Kuriş, bu mücadelenin örneklerinden"

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleriyle mücadelenin kişilerin inanç veya kimliklerine bakılmaksızın hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde sürdürüldüğünü belirtti.

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suç örgütleriyle sürdürdükleri mücadeleye dair açıklamalarda bulundu. Gürlek, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

        "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, suç örgütleri ve çetelerle mücadelesini, kim olduklarına veya hangi kisve altında faaliyet gösterdiklerine bakmaksızın, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdürmektedir.

        Vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş Suç Örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir.

        Burada temel ölçüt, herhangi bir inanç, dini yapı veya topluluğun kimliği değil; suç teşkil eden fiiller ve bu fiillerle bağlantılı yapılanmalardır. İnanç ve dini değerler, hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemez.

        Devletimiz, hukukun açıkça suç saydığı eylemlerle mücadelede kararlı olduğu gibi, vatandaşlarımızın inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda da aynı kararlılığını sürdürmektedir"

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