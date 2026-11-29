Adıyaman'da doğalgaz sızıntısı nedeniyle zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde doğalgaz sızıntısı nedeniyle zehirlenme belirtileri gösteren 6 kişilik aile hastaneye kaldırıldı. Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılan aile fertleri, durumlarının ciddiyeti nedeniyle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 29 Kasım 2026 - 13:28 Güncelleme:
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde doğalgaz sızıntısı nedeniyle zehirlenen 6 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.
İHA'daki habere göre, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde M.Y.’ye ait evde ısınma amacıyla kullanılan doğalgaz tankının bağlantı noktasında sızıntı meydana geldi. Sızıntı nedeniyle evde bulunan 6 kişilik ailede zehirlenme belirtileri gösterdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan aile fertleri, Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastaların durumlarının ciddiyeti nedeniyle hastalar daha sonra Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ