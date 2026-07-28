Daha 12 yaşındaydı... Beslediği kuşlar ölümü oldu!
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde beslediği kuşlara bakmak için çıktığı 2 katlı evin damından düşen 12 yaşındaki Oğuzhan Büyümez, ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Giriş: 28 Temmuz 2026 - 11:24 Güncelleme:
Adana'da yürek yakan olay, 24 Temmuz günü ilçedeki Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Oğuzhan Büyümez (12), arkadaşıyla birlikte iki katlı evlerinin damında besledikleri kuşlara bakmak için yukarı çıktı.
6 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ
DHA'da yer alan habere göre Büyümez, bu sırada dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Büyümez, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
12 YAŞINDA HAYATA VEDA
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Oğuzhan Büyümez, kurtarılamadı. Büyümez'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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