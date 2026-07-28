Adana'da yürek yakan olay, 24 Temmuz günü ilçedeki Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Oğuzhan Büyümez (12), arkadaşıyla birlikte iki katlı evlerinin damında besledikleri kuşlara bakmak için yukarı çıktı.

6 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

DHA'da yer alan habere göre Büyümez, bu sırada dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Büyümez, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

12 YAŞINDA HAYATA VEDA

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Oğuzhan Büyümez, kurtarılamadı. Büyümez'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.