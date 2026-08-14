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        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da mağaza açılışına özel yapılan indirimde izdiham yaşandı

        Diyarbakır'da mağaza açılışına özel yapılan indirimde izdiham yaşandı

        Diyarbakır'da bir firmanın açılışa özel teknolojik ürünlerde yaptığı indirim, AVM'de izdihama neden oldu. Mağaza açılmadan saatler önce toplanan kalabalık, kapıların açılmasıyla içeri akın ederken, bazı ürünler düşerek kırıldı. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 12:21 Güncelleme:
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        Mağaza açılışında izdiham
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        Diyarbakır’da bir firmanın açılışa özel teknolojik ürünlerinde yaptığı indirim, izdihama neden oldu. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

        Kentteki bir AVM’de faaliyet gösteren firmanın teknolojik ürünlerinde açılışa özel indirim yapacağı, sanal medya üzerinden duyuruldu.

        SAATLER ÖNCESİNDEN TOPLANDILAR

        Açılışa büyük ilgi gösterenler, mağaza açılmadan saatler önce alışveriş merkezi önünde toplandı.

        Kalabalık, kapıların açılmasıyla birlikte mağazaya akın etti. İzdiham sırasında birçok ürün de raflardan düşerek kırıldı.

        O ANLAR KAMERADA

        İçeri girmeye çalışanlar arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

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        #Diyarbakır
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