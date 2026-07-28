Eşini yolun karşısına geçerken vurdu!
Gaziantep'te, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan 25 yaşındaki B.B. isimli kadın ağır yaralandı. Olay sonrası ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken kaçan kocası 33 yaşındaki H.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı
Giriş: 28 Temmuz 2026 - 14:22 Güncelleme:
Gaziantep'te olay, Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi 77 Nolu Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre, H.B. (33) ile boşanma aşamasındaki eşi B.B. (25) arasında araç içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN EŞİNİ VURDU
Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından araçtan inen B.B., yolun karşısına geçmek istediği sırada H.B.'nin yanında bulunan tabancayla ateş açması sonucu vuruldu.
KADIN AĞIR YARALANDI
Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı kadın, ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
FİRARİ KOCA ARANIYOR
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme ve kaçan saldırgan kocanın yakalanması için çalışma başlattı.
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