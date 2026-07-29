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        Haberler Gündem 3. Sayfa Görenler şoke oldu... Yaralılar var! Sokak ortasında silahlı çatışma

        Görenler şoke oldu... Yaralılar var! Sokak ortasında silahlı çatışma

        Şanlıurfa'da, kız alıp verme meselesi nedeniyle husumetli olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanarak tedavi altına alındı. Olaya karıştığı belirlenen 7 şüpheli ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 08:03 Güncelleme:
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        Görenler şoke oldu... Yaralılar var! Sokak ortasında silahlı çatışma

        Şanlıurfa'da olay, Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi 655’inci Sokak'ta meydana geldi. Daha önce kız alıp verme meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Gören ve Keklikci ailelerinin fertleri sokakta karşılaştı.

        İKİ GRUP DA BİRBİRİNE ATEŞ AÇTI

        Taraflar arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Her iki gruptaki kişiler yanlarında bulunan silahlarla birbirlerine ateş açtı.

        ÜÇ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        Kavgada Serdar G., Ayhan G. ve Hikmet K. saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, olaya karıştığı belirlenen 7 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan bulunurken, silahlara da el konuldu.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Öte yandan, silahlı kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde tarafların birbirlerine silahlarla ateş açtığı ve vatandaşların ise panik içerisinde kaçıştığı görüldü.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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