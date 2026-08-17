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        Eski sevgilisinin evini yaktı! Genç kızın babası son anda kurtuldu!

        Esenyurt'ta eski kız arkadaşının ailesini tehdit eden şüpheli, daha önce defalarca camlarını kırdığı binayı bu kez benzin dökerek kundakladı. O sırada evde bulunan baba, şüphelinin çakmağı yakarak kaçmasıyla son anda kurtulurken, binanın alev aldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 16:50 Güncelleme:
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        Eski sevgilisinin evini yaktı

        Esenyurt’ta eski kız arkadaşının binasını kundaklayarak defalarca camlarını kıran şahıs, bu kez de binayı ateşe verdi. O sırada dairede bulunan baba, benzin döken şahsa "Ne yapıyorsun?" diye bağırırken, eski sevgili çakmağı çakarak kaçtı. Binanın alev aldığı o anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Geçtiğimiz aylarda kız arkadaşının ayrıldığı genç, aileye hayatı zehir etti. Gece saatlerinde sokağa gelerek 4 defa camları kıran ve 2 kez de binayı yakmaya çalışan kişi, dün gece tekrar geldi.

        Zanlının korkusundan memleketine taşınmak zorunda kalan ve evin camlarını yaptırmak için gelen baba, koltukta uyuduğu sırada, şüpheli tarafından daireye benzin dökmeye başlandı. Sesi duyarak "Ne yapıyorsun?" dediğinde ise şahıs çakmağını çakarak olay yerinden kaçtı.

        MAHALLELİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ

        O sırada binanın duvarı alevler içerisinde kalırken, mahalleli yangına müdahale etti. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri de olay yerine gelirken, polis binayı kundaklayan eski sevgiliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

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        "FARK ETMESEK YANIYORDUM"

        Yaşanan olay hakkında konuşan şahsın eski sevgilisinin babası, "Şahıs benim kızımla bir dönem görüşmüş, kızım şahsı istemeyerek ayrılmış. Kızım istemediğini söylediğinde ise tehdit etmeye başladı, ‘Size hayatı dar edeceğim’ demeye başladı. 4-5 aydır da yapmadığını bırakmadı bize. 3-4 sefer geldi evimizin camlarını kırdı.

        Bu olayın öncesinde bir kez daireyi benzinle yakmaya çalıştı. Yine bir seferinde de bina girişinde lastik yakarak binayı kundaklamaya çalıştı. Dün gece ise benim içeride olduğumu bilerek daireye benzin döküp yaktı. Komşularla zor söndürdük, fark etmesek yanıyordum. Bundan sonra da ne yapacağını bilemiyoruz, belki bize mermi sıkacak" dedi.

        Konuşmasının devamında yetkililerden yardım isteyen baba, "Şahsı defalarca şikayet ettik. Adam ‘Bana hiçbir şey olmaz, bana kimse bir şey yapamaz’ diyor. Ben bir vatandaş olarak evimde rahat, huzurlu yaşamak istiyorum. Devlet büyüklerinden yardım istiyorum" diye konuştu.

        "ÖLÜM KORKUSU İLE YAŞIYORUM"

        Tehditlerin ardından Ordu'ya taşınan M.Ö. ise yaşadıklarını anlatarak, "1 yıl ilişkimi bana şiddet uyguladığı nedeniyle bitirdim. Ayrıldım. Tekrar barışmak istemedim. Beni rahatsız etmeye devam etti. Ailemi rahatsız etmeye başladı. Daha önce de ‘Silahla seni vurmaya geliyorum’ mesajları atmıştı.

        Ben karakola giderek şikayetçi olmuştum. Kendisi ile barışmak istemedim, iletişimimi kestim. Ailemi rahatsız etmeye başladığında engeli kaldırıp mahkememiz sonuçlanana kadar onun dediklerine boyun eğdim. Kendisinin davranışlarından artık yorulduğum için şahsımı engelledim. Akşamında bizim evimizin camı kırıldı. A

        ilem ondan kurtuluş yolunun memlekete dönmek olduğunu söyledi. Ben de memleketime döndüm. İstanbul'daki evimizin camlarını kırmaya devam etti. Yakmaya çalıştı, molotof attı. Her yaptığında usanmadan şikayetçi oldum. Ama bir sonuç çıkmadı.

        Gitmediğim savcılık, adliye, karakol kalmadı. Ağlayıp yalvarmadığım kimse kalmadı. Başımdaki beladan kurtulamıyorum. Ölüm korkusu ile yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

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