Kayıp çocuk gübre kuyusunda bulundu! Ölüm nedeni otopsiyle netleşecek!
Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde, evlerinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç Kazan, yapılan arama çalışmalarının ardından hayvan damının yanındaki gübre kuyusunda ölü bulundu. Küçük çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı
Tokat'ta edinilen bilgiye göre, R.K. (39), 30 Temmuz günü saat 19.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak oğlu Miraç Kazan'ın (4) evlerinin önünde oynarken kaybolduğunu ihbarında bulundu.
ARAMA EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI
İhbar üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri sevk edildi. Kısa sürede başlatılan arama çalışmalarına AFAD, Jandarma Özel Harekât (JÖH), istihbarat ve komando ekipleri de katıldı.
GÜBRE KUYUSUNDA CANSIZ BULUNDU
Ekipler, gece görüş özellikli teknik ekipmanların da kullanıldığı kapsamlı bir arama çalışması yürüttü. Yapılan aramalar sonucunda küçük Miraç'ın cansız bedeni, hayvan damının yanındaki gübre kuyusunda bulundu.
ÖLÜMÜ OTOPSİYLE NETLEŞECEK
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Miraç Kazan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.