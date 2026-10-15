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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla’da kazı ekibinde görevli restoratör evinde ölü bulundu

        Muğla’da kazı ekibinde görevli restoratör evinde ölü bulundu

        Muğla'da, Knidos Antik Kenti kazı ekibinde restoratör olarak görev yapan Murat Karatağ, işe gelmemesi üzerine arkadaşlarının evinde yaptığı kontrolde ölü bulundu. Karatağ'ın cansız bedeni Datça Belediyesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 16:20 Güncelleme:
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        Restoratör evinde ölü bulundu

        Muğla’nın Datça ilçesinde Knidos Antik Kenti kazı ekibinde restoratör olarak görev yapan Murat Karatağ, evinde ölü bulundu.

        İŞE GELMEDİ

        İHA'daki habere göre olay; Muğla’nın Datça ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Knidos Ören Yeri’nde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan eserlerin restorasyonunda görev yapan Murat Karatağ, sabah saatlerinde işe gelmedi.

        HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

        Karatağ’dan haber alamayan arkadaşları, kontrol etmek amacıyla evine gitti. Evinde yapılan kontrolde Karatağ’ın odasında hareketsiz halde bulunduğu öğrenildi.

        İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karatağ’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Karatağ’ın cenazesi, Datça Belediyesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Muğla
        #datça
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