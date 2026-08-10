Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Sakarya'nın Hendek ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan 67 yaşındaki İhsan Altuntaş, hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı
Giriş: 10 Ağustos 2026 - 09:33 Güncelleme:
Sakarya'da kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
İHA'daki habere göre; Sakarya'nın Hendek ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan 67 yaşındaki İhsan Altuntaş hayatını kaybetti. Kaza, Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi.
İHA'daki habere göre; Sakarya'nın Hendek ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan 67 yaşındaki İhsan Altuntaş hayatını kaybetti. Kaza, Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi.
Altuntaş idaresindeki traktör, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Altuntaş, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, traktörün altında sıkışan Altuntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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