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        Yeni Parti İl Başkanı Güngen’in ifadesi ortaya çıktı

        Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen'in, Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanmasının ardından yaptığı açıklama nedeniyle verdiği şüpheli ifadesi ortaya çıktı. Güngen, Keleş'in Meriç'le görüşmesi, aralarında husumet bulunup bulunmadığı ve herhangi bir makam talebi konusunda ise bilgisinin olmadığını belirtti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 10:08 Güncelleme:
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        Yeni Parti İl Başkanı 'saldırı' ifadesi

        Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen’in, Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’in bıçaklanmasının ardından yaptığı açıklamaya ilişkin şüpheli sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı. Saldırının ardından, “Bazı kesimler bu saldırı yöntemiyle partimizin önünü kesmeye çalışmışlardır” açıklamasıyla kimi kastettiği sorusuna Güngen, “Bazı kesimler olarak bahsettiğim kişi CHP eski Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş’tir” cevabını verdi. Güngen hakkında, saldırının ardından yaptığı açıklama nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması kapsamında işlem başlatıldı.

        İHA'da yer alan habere göre; 19 Ağustos 2026 tarihinde Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Güngen’e, saldırının faili Seydi Ahmet Keleş’in de Yeni Parti üyesi olduğu hatırlatılarak, açıklamasında kullandığı “bazı kesimler” ifadesinin kimi ifade ettiği soruldu.

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        Güngen, saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Bu saldırı bütün partililerimize yapılan bir saldırıdır. Demokrasiyi hazmedemeyen, bu partinin büyümesini hazmedemeyen bazı kesimler maalesef bu saldırı yöntemiyle partimizin önünü kesmeye çalışmışlardır” ifadelerini kullanmıştı.

        Söz konusu açıklamayla saldırıyı Yeni Parti’nin büyümesini istemeyen siyasi çevrelere bağlayan Güngen’e, emniyette saldırgan ile mağdurun aynı partinin mensubu olduğu hatırlatıldı. İfade tutanağında Güngen’in, “bazı kesimler” ifadesiyle CHP’nin eski Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş’i kastettiğini söylediği belirtildi.

        "BAZI KESİMLER" DEDİĞİ KİŞİYİ AÇIKLADI

        Güngen savunmasında, “Bazı kesimler olarak bahsettiğim kişi CHP eski Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş’tir” dedi. Keleş’in Yeni Parti’de bulunmaması gerektiğini ifade ettiğini belirten Güngen, açıklamasının partinin kurumsal kimliğine ve Milletvekili Melih Meriç’e yönelik saldırının kabul edilemez olduğuna ilişkin olduğunu savundu.

        Güngen, açıklamasında Keleş’in saldırıyı “makam ve mevki beklentisi” nedeniyle gerçekleştirdiğini anlatmak istediğini belirterek, basın ve medyanın sözlerini çarpıttığını ileri sürdü. Ancak emniyette kendisine Keleş’in Yeni Parti’de ilçe başkanlığı talebinin bulunup bulunmadığı sorulduğunda Güngen, “Bu konu ile ilgili herhangi bir bilgim yoktur” yanıtını verdi.

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        "GÖRÜŞMESİ OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUM"

        Güngen ayrıca Keleş’in kendisiyle herhangi bir görüşme talebinde bulunmadığını söyledi. Güngen’e, saldırgan Seydi Ahmet Keleş’in olay öncesinde Melih Meriç ile görüşüp görüşmediği de soruldu. Güngen, “Konuyla ilgili Melih Meriç ile şahsın görüşmesi olup olmadığı hakkında bilgim de yoktur” ifadelerini kullandı.

        Keleş’in kendisinden herhangi bir görev veya talepte bulunmadığını belirten Güngen, Meriç’e de Keleş ile ilgili herhangi bir konu aktarmadığını söyledi.

        "ARALARINDA HUSUMET OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUM"

        Güngen’in ifadesinde, Meriç ile Keleş arasında saldırı öncesinde herhangi bir husumet bulunup bulunmadığına ilişkin soruya verdiği yanıt da dikkat çekti. Güngen, “Olayın mağduru olan vekilimiz ile Seydi Ahmet Keleş isimli şahsın aralarında herhangi bir husumet olup olmadığı hakkında da bilgim yoktur” dedi.

        Güngen, kendi ifadesine göre Keleş’in görev talebinden, Meriç ile görüşüp görüşmediğinden ve iki isim arasındaki olası husumetten haberdar olmadığını belirtti.

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        "SEYDİ AHMET KELEŞ'İ TANIMIYORUM"

        Güngen, Seydi Ahmet Keleş’i şahsen tanımadığını da ifade etti. “Ben Seydi Ahmet Keleş ile hiçbir yerde bir araya gelmedim. Kendisini de tanımıyorum” diyen Güngen, Keleş’in Meriç’e yönelik daha önce herhangi bir hakaret, tehdit veya taşkın davranışına şahit olmadığını söyledi.

        Güngen, “Bu sebeple şahsın mağdura karşı herhangi bir eylemini görmedim veya duymadım” ifadelerini kullandı.

        "MAKAM VE MEVKİ BEKLENTİSİ" İDDİASINI AÇIKLAYAMADI

        Hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen Güngen, yaptığı açıklamanın iktidarı veya herhangi bir kesimi hedef almadığını savundu. Canlı yayınlarda Keleş’in “CHP eski Oğuzeli İlçe Başkanı” olduğunu özellikle dile getirdiğini belirten Güngen, saldırının Keleş’in makam ve mevki beklentisi nedeniyle gerçekleştirildiğini anlatmak istediğini söyledi.

        Güngen, emniyetteki ifadesinde söz konusu makam ve mevki beklentisinin ayrıntıları konusunda ise “herhangi bir bilgim yoktur” demişti.

        Öte yandan saldırgan Seydi Ahmet Keleş’in daha önceki ifadesinde halen Yeni Parti üyesi olduğunu ve CHP Oğuzeli İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra Yeni Parti’ye geçtiğini söylediği öğrenilmişti.

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        #yeni parti
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