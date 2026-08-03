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        Haberler Gündem 3. Sayfa 12 kilo altın ve 2 milyon TL... Büyük gasp 8 tutuklama!

        12 kilo altın ve 2 milyon TL... Büyük gasp 8 tutuklama!

        Şanlıurfa'da, altın sevkiyatı yapan araca yönelik gerçekleştirilen silahlı gasp olayında, 12 kilo altın ve 2 milyon TL'yi alarak kaçan şüphelilere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 11:22 Güncelleme:
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        12 kilo altın ve 2 milyon TL... Büyük gaspta flaş gelişme!

        Şanlıurfa'da edinilen bilgiye göre olay, 29 Temmuz'da saat 21.00 sıralarında Haliliye ilçesi Kösecik Mahallesi mevkiindeki D-400 Karayolu'nda meydana geldi.

        ALTIN SEVKİTAYI YAPAN ARACI DURDURDULAR

        Kimliği belirsiz kişiler, havaya ateş ederek altın sevkiyatı yapan aracı durdurdu. Şüpheliler, araçta bulunan 12 kilo altın ile 2 milyon TL'yi gasp ederek olay yerinden kaçtı.

        ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekip, Akıncı TİHA destekli operasyon, güvenlik kamerası incelemeleri, teknik analizler ve saha çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

        8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Veli D., Emrah G., Ercan S., Mehmet Ö., Alaaddin Ö., Ümit A., Mehmet Şerif Ö. ve Mehmet Şirin S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        ÜÇ YARALININ DURUMU İYİ

        Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay yerinde yaralanarak ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Bahattin D., Mehmet A. ile Ali B. sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavileri sonrası taburcu edildiği öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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